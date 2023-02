Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: ritorna ‘Magic Mike’ Maignan

Le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta, partita della 24^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20:45 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le scelte definitive dei due tecnici, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Atalanta , partita della 24^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20:45 a 'San Siro'. Nella fila rossonere, dopo 161 giorni di assenza, ritorna titolare il portiere Mike Maignan . Ecco, dunque, le scelte definitive dei due tecnici, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini .

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Tolói, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Éderson, Mæhle; Koopmeiners, Lookman; Højlund. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Okoli, Palomino, Ruggeri, Soppy, Chiwisa, Muhameti, Boga, Muriel, Vorlický. Allenatore: Gasperini.