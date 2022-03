Formazioni ufficiali Napoli-Milan: Kessie trequartista, c’è Messias

Le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata di Serie A. Ecco le scelte dei tecnici Luciano Spalletti e Stefano Pioli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, R. Leão; Giroud. A disposizione: Tătărușanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Ballo-Touré, Krunić, Saelemaekers, Brahim Díaz, D. Maldini, Rebić, Ibrahimović. Allenatore: Pioli. Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>