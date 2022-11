Formazioni ufficiali Milan-Spezia: Pioli fa turnover, quattro cambi

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo alle ore 20:45 a 'San Siro' Milan e Spezia per la partita della 13^ giornata della Serie A 2022-2023 . Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due tecnici, Stefano Pioli e Luca Gotti .

SPEZIA (3-5-2): Drągowski; Ampadu, Caldara, Kiwior; Amian, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Holm; D. Maldini, Nzola. A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Ferrer, Reca, Beck, Ellertsson, Nguiamba, Sala, Sher, Verde, Sanca, Strelec. Allenatore: Gotti.