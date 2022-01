Formazioni ufficiali Milan-Juventus: tornano Calabria e Romagnoli

Le formazioni ufficiali di Milan-Juventus, partita in programma alle 20:45 a 'San Siro' e valida per la 23^ giornata della Serie A 2021-2022

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo Milan e Juventus per la 23^ giornata della Serie A 2021-2022 . Vediamo, dunque, insieme, le scelte definitive dei due tecnici, Stefano Pioli e Massimiliano Allegri.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczęsny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Cuadrado, Dybala, McKennie; Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Lu. Pellegrini, De Ligt, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski, Kaio Jorge, Kean. Allenatore: Allegri.