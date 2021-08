Amichevole Real Madrid-Milan 0-0: il focus sulla prestazione di Giroud

Giroud ha giocato tutta la gara amichevole tra Real Madrid e Milan, match terminato con il risultato di 0-0: ecco il focus sul francese

La prima da titolare con la maglia del Milan non si scorda mai. Forse per Olivier Giroud , per questa volta, bisognerebbe fare un'eccezione. Non una gara semplice per l'attaccante francese, impegnato soprattutto a fare del lavoro sporco tra i centrali di difesa del Real Madrid. Ha giocato molto con le spalle alla porta, sfruttando soprattutto il suo fisico per scaricare il pallone ai suoi compagni di squadra. Altruista, Giroud, meno i suoi compagni nei suoi confronti. Alto 192 cm, la sua stazza non è stata per nulla sfruttata quest'oggi davanti la porta 'blanca'.

Pochi i cross arrivati dentro l'area di rigore avversaria, e quando sono arrivati non c'è mai stato modo di far rendere pericoloso il francese dalle parti di Courtois nel primo tempo e Lunin nel secondo. Nonostante ciò, c'è da sottolineare il suo apporto soprattutto in fase di ripartenza. In più occasioni il Milan è ripartito in contropiede e spesso Giroud ha saputo giocare di sponda in maniera elegante e con ottima qualità La tecnica non manca, così come la posizione tattica. E' doveroso, però, sfruttare le sue caratteristiche migliori per farlo andare in rete. Ecco le nostre pagelle dei rossoneri dopo Real Madrid-Milan