Amichevole Milan-Barcellona 0-1: tabellino e marcatori | News

Tabellino Milan-Barcellona 0-1

Il Milan di Stefano Pioli perde, 0-1, all'Allegiant Stadium di Las Vegas (NV - U.S.A.), contro il Barcellona di Xavi nella terza e ultima partita del Soccer Champions Tour 2023 negli Stati Uniti d'America. Decide una prodezza di Ansu Fati, al 56', a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Rossoneri pericolosi in un paio di circostanze nel primo tempo, con Tijjani Reijnders (18') e Rafael Leão (44'), poi, però, a parte un guizzo del portoghese in avvio di ripresa, troppo poco per pensare di portare a casa un gol e un risultato positivo. Ecco qui di seguito, dunque, il tabellino completo di Milan-Barcellona 0-1 di Las Vegas.