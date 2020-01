WhoScored – Leao nella settimanale Top 11 Under 21 europea

ULTIME MILAN – Una crescita esponenziale è quella che sta avendo Rafael Leao. L’attaccante numero 17 del Milan, da quando è arrivato Zlatan Ibrahimovic, ha iniziato a giocare con continuità e sta mettendo in mostra ottime doti. Ha ritrovato il gol, ma non solo: prove di qualità e quantità, partite giocate con carattere e convinzione. Tutto ciò che gli era sempre mancato finora. I risultati si vedono subito, perchè il talento non manca di certo. Sul campo è migliorato molto, i tifosi e i compagni lo amano, con Ibra il feeling è ottimo e anche le soddisfazioni personali non mancano: WhoScored, portale sportivo, lo ha inserito nella migliore squadra Under 21 della settimana tra i Top 5 campionati europei. I giocatori vengono valutati in base a vari fattori. Ecco la formazione compleata: Schubert; Emerson, Upamecano, Julio, Davies; Sancho, Havertz, Tonali, Diaby; Leao, Haaland.

