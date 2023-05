Vieri: “L’Inter è la squadra più forte in Italia, in finale può succedere tutto”

Christian Vieri, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'Inter, definendola la squadra più forte in Italia

Christian Vieri , ex calciatore, è intervenuto nel corso della 'Milano Football Week', evento organizzato da 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi in modo particolare sull' Inter e il suo cammino in Champions League . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Christian Vieri sull'Inter

"Se basterebbe all'Inter vincere la Champions per dimenticare le 11 sconfitte in campionato? Certamente, l'Inter è la squadra più forte in Italia, non può perdere 11 partite. Se si concentrano, come nelle ultime partite, non perdono. Chi passa tra Manchester City e Real? Il City, Pep è un grande, Haaland è devastante. Chi passa delle milanesi, se la può giocare la vittoria finale? Sì, in una partita unica può succedere di tutto".