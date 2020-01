Verso Cagliari-Milan: personalizzato per Cacciatore e Ceppitelli

VERSO CAGLIARI-MILAN – Il Cagliari si è allenato oggi ad Asseminello in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Milan: ecco il report dell’allenamento.

(Fonte: CagliariCalcio.com)

Il Cagliari ha svolto una nuova seduta di allenamento in vista del match contro il Milan di sabato pomeriggio alla Sardegna Arena. Ad Asseminello prima fase dedicata al lavoro in palestra. A seguire la squadra ha effettuato una serie di esercitazioni tecniche a coppie; in chiusura i rossoblù hanno giocato una partita a campo ridotto. Personalizzato per Ceppitelli, Cragno e Cacciatore, quest’ultimo ancora affaticato dall’ultima gara di campionato. Out Ragatzu, alle prese con una tonsillite. Domani mattina si replica con un’altra seduta di allenamento.

Ecco, invece, il report dell’allenamento del Milan>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android