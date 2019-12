V. Pisacane: “Ibrahimovic è come CR7, sposta gli equilibri”

ULTIME MILAN – Adesso è davvero fatta. In serata è arrivato anche il comunicato ufficiale: dopo 7 anni e mezzo, Zlatan Ibrahimovic è di nuovo un giocatore del Milan. Un colpo di portata gigantesca. Basti pensare che i “mi piace” su Twitter sono arrivati a circa 45 mila. Ne ha parlato anche Vincenzo Pisacane, noto agente, intervistato da Radio Sportiva. Ecco le sue parole sul ritorno di Ibra in rossonero: “Non so se può servire al Milan, ma sicuramente sposta gli equilibri. È un attaccante molto forte e fisicamente è ancora un giovanotto. È un colpo alla Cristiano Ronaldo, ha ancora altri due o tre anni davanti”. Per le reazioni dei tifosi… Continua a leggere >>>

