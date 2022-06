Yonghong Li ancora nei guai: resta nel mirino dei creditori di Hong Kong

Non si ferma la battaglia legale di Teamway nei confronti di Yonghong Li per il mancato rimborso di 7,3 milioni di dollari

Secondo quanto riferisce 'Calcio&Finanza', non si ferma la battaglia legale di Teamway , società con sede ad Hong Kong, nei confronti di Yonghong Li e di sua moglie Huang Qingbo, per il mancato rimborso di 7,3 milioni di dollari relativi al prestito da 8,3 milioni di dollari utilizzato dall'ex proprietario del Milan per sottoscrivere uno degli aumenti di capitale del club rossonero.

Da come si può notare nel bilancio, la sentenza è arrivata nel settembre 2019: "In data 11 settembre 2019 è stata emessa una sentenza a favore della Società per la quale Rossoneri e il Sig. Li erano tenuti a versare alla Società la somma di US $ 7.300.000 con interessi al tasso del 24% dal 1 maggio 2018 e i relativi costi fino al completo pagamento", questo è quanto si legge nel bilancio.