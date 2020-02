Verso Milan-Torino, la probabile formazione granata: novità per Longo

ULTIME NEWS MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, il Torino avrebbe in serbo una novità di formazione in vista del match di stasera contro il Milan. Moreno Longo potrebbe lanciare Simone Edera dal primo minuto insieme ad Andrea Belotti in attacco. A centrocampo arretrerebbe Alex Berenguer, mentre in difesa c’è Lyanco a sinistra, con Bremer dirottato a destra per sopperire all’assenza di Armando Izzo. Ecco la probabile formazione:

TORINO (3-5-2) Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Edera, Belotti. All. Longo.

