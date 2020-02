Verso Milan-Genoa, in dubbio una pedina importante per Nicola

NEWS MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, Davide Nicola ha un dubbio di formazione per la partita contro il Milan, in programma domenica prossima a San Siro. Nella giornata di ieri, infatti, Stefano Sturaro non si allenato in gruppo per un leggero affaticamento muscolare: il problema sembra essere di poco conto, e dunque il centrocampista dovrebbe già riaggregarsi al gruppo nella giornata di oggi, ma la situazione va tenuta sotto controllo. Intanto il Milan ha reso noto le modalità di rimborso per la partita contro il Genoa. Scopri tutte le info, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android