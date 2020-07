ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Samu Castillejo ha svolto lavoro personalizzato ieri a Milanello in vista del match di domani sera contro il Bologna. Lo spagnolo rimane in forte dubbio per la gara contro i felsinei. Possibile, dunque, un suo ritorno in campo per il match di martedì sera contro il Sassuolo oppure per venerdì 24 contro l’Atalanta a San Siro.

AL SUO POSTO ECCO CHI E’ FAVORITO DAL 1′>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓