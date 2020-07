Verso Milan-Bologna: Gazidis, Maldini e Massara presenti a Milanello

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La dirigenza del Milan continua a essere vicina alla squadra rossonera in vista di questo finale di stagione, che si preannuncia davvero intenso.

Come viene riportato da Sky Sport, Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara sono presenti in questo momento a Milanello, dove la squadra di Stefano Pioli sta svolgendo la rifinitura in vista di Milan-Bologna, partita che si disputerà domani sera, alle 21:45, a San Siro.