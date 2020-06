Verso Lecce-Milan: Rebic e il riscatto dopo il rosso in Coppa Italia

MILAN NEWS – Lecce-Milan di lunedì rappresenta una partita importante per tutti i rossoneri. La ripresa della Serie A dopo oltre 3 mesi di stop causa Coronavirus, è qualcosa che fino a un mese fa era impensabile, eppure avverrà.

Società, allenatore, giocatori e tifosi scalpitano in questi ultimi giorni d’attesa. Stefano Pioli, esattamente un girone (Milan-Lecce 2-2) fa iniziava la sua avventura con il Diavolo. Ora il tecnico ha il compito di vincere il più partite possibili per centrare l’obiettivo Europa League. Lo farà, a Lecce, senza l’infortunato Zlatan Ibrahimovic.

Allora, il peso dell’attacco e la responsabilità di trascinare la squadra, sarà tutte sulle spalle di Ante Rebic. Da lui ci si aspettano gol pesanti come ci aveva abituato prima del lockdown. Oltre che per il club e per i suoi compagni, Rebic ha altri 3 buoni motivi per riprendere al meglio il discorso che aveva iniziato ad inizio 2020.

Il primo è sicuramente il riscatto dopo il rosso rimediato contro la Juventus in Coppa Italia. Il croato dovrà fornire una prestazione di buon livello senza commettere ingenuità che possano penalizzare la squadra.

Altro fattore che può dare una motivazione in più a Rebic nel fare bene è sicuramente il confronto a distanza con André Silva. Il portoghese, da quando si è ricominciato a giocare, ha segnato 7 gol in 8 partite fra Bundesliga e Coppa di Germania, portando il suo bottino di reti stagionali a quota 15 in 35 presenze ufficiali.

Rebic, che ha iniziato ad essere un punto fermo dell’11 rossonero solo a gennaio 2020, vede il suo bottino fermo a 10 gol in 25 partite. Il confronto Rebic-André Silva è una cosa che tutti gli addetti ai lavori fanno per giudicare lo scambio avvenuto fra Milan ed Eintracht alla fine del mercato estivo 2019.

Infine, c’è da guadagnarsi in pieno la permanenza in rosa in vista della prossima stagione. L’Eintracht ha già fatto sapere al club di via Aldo Rossi di essere intenzionato a riscattare André Silva, mentre lo stesso Milan non ha ancora deciso nulla con certezza per quanto riguarda Rebic.

La palla ora passa allo stesso attaccante croato e alla sua voglia di dimostrare sul campo le sue qualità. Nel frattempo, esattamente un anno fa, era il 19 giugno 2019, Marco Giampaolo veniva ingaggiato dal Milan come allenatore. Clicca qui per leggere il ricordo >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓