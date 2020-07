Verso Lazio-Milan, le foto della seduta mattutina a Milanello

MILAN NEWS – Archiviato il pareggio di Ferrara di ieri sera, il Milan ha ripreso ad allenarsi questa mattina in vista del match di sabato sera contro la Lazio. I biancocelesti potranno godere di un giorno di riposo in più dal momento che hanno giocato martedì sera a Torino, ma saranno privi per squalifica di Ciro Immobile e Felipe Caicedo. Attacco tutto da inventare per Simone Inzaghi. I rossoneri saranno, invece, privi di Samu Castillejo che ieri è uscito dopo un quarto d’ora. LE SUE CONDIZIONI>>>

