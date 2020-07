Verso Lazio-Milan, i rossoneri sono in crescita: i numeri

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza Lazio-Milan, partita che si giocherà questa sera allo Stadio Olimpico. E’ vero che la squadra di Stefano Pioli è reduce da un brutto pareggio in casa della Spal, ma complessivamente i rossoneri possono essere considerati una squadra in crescita.

A confermarlo ci sono i numeri i pre e post coronavirus: prima dalla pandemia il Milan aveva una media di 15,9 tiri verso la porta, ora ne scaglia 23 a partita. Prima giocava nell'area avversaria 26,1 palloni, ora 33,3. In crescita anche alcuni singoli come ad esempio Lucas Paqueta e Rafael Leao.

