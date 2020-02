Verso Inter-Milan, i precedenti rossoneri in casa dei nerazzurri

ULTIME NEWS MILAN – Mancano pochissime ore ormai, poi sarà Inter-Milan. I rossoneri non vincono un Derby in campionato da quasi quattro anni e vogliono ritornare a gioire insieme ai tifosi. Analizzando le statistiche, i numeri non sono molto incoraggianti. Nelle precedenti 85 stracittadine in casa dell’Inter, il Milan ha vinto in 23 occasioni, contro i 32 successi dei cugini. Completano il bilancio 30 pareggi. Per vedere tutte le curiosità sul match, continua a leggere >>>

