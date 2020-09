Ventura: “Tonali mi piace, ma obbliga il Milan a cambiare”

MILAN NEWS – Passare alla storia non è da tutti, ma di certo non ne è contento Giampiero Ventura, che verrà per sempre ricordato come il commissario tecnico dell’Italia che non si è qualificata ai Mondiali di Russia 2018. Ha avuto altre esperienze successivamente, ma al momento è disoccupato. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha voluto dare il proprio parere sull’acquisto di Sandro Tonali da parte del Milan.

Ecco il pensiero di Ventura a riguardo: “Tonali mi piace tanto, ma obbliga a dei cambiamenti: non Milan della grande rincorsa il metodista vero non c’era”. Questo il pensiero di Ventura, chissà se Stefano Pioli, convinto di poterlo alternare a Ismael Bennacer, la pensa allo stesso modo…

