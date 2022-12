Valore rosa Milan – Kalulu, da zero a mille: il suo valore oggi

Dopo l'arrivo in rossonero della nuova dirigenza formata da Paolo Maldini e Frederic Massara, al Milan sono arrivati parecchi giovani che in pochi anni sono migliorati. Questo anche per merito di Stefano Pioli, che è riuscito a trovare un modo di allenarsi e di giocare propedeutico allo sviluppo dei giovani talenti. Uno di questi è senza alcun dubbio Pierre Kalulu, notato fin dalla squadra Primavera del Lione. Il francese arrivò a zero nel settembre del 2020. Da li in poi, i suoi numeri e il suo valore sono letteralmente esplosi.