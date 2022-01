VALORE ROSA MILAN – Boom di Ismael Bennacer: il suo valore oggi

Da tre anni proprietario delle chiavi del centrocampo del Milan, il valore di mercato di Ismael Bennacer è cresciuto notevolmente

Arrivato per una cifra intorno ai 17 milioni di euro, Ismael Bennacer fa parte del presente del Milan ma anche del futuro. Sebbene il suo contratto sia in scadenza nel 2024, si parla già di un possibile rinnovo per il classe 1997. In ogni caso, per strapparlo alla società di via Aldo Rossi ci vorrà un'offerta non inferiore ai 38 milioni di euro. Per caratteristiche ricorda Verratti, forse per questo motivo nei mesi scorsi c'è stato anche un timido interesse da parte del PSG. Comunque sia, al momento, i tifosi del Milan possono godersi l'algerino considerato che non è nei piani di Maldini e Massara cedere l'ex Empoli.