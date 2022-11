Under 17, Milan in scioltezza contro il Sudtirol: vittoria per 4-0 | News

Come riporta il Milan sul proprio sito ufficiale, la squadra Under 17 ha battuto i pari età del Sudtirol vincendo 4-0

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - L'Under 17 non ha intenzione di fermarsi e ha conquistato altri tre punti pesanti nella 9ª giornata di campionato. Al PUMA House of Football, i rossoneri hanno sconfitto 4-0 il Südtirol, un risultato importante ottenuto in una gara scorbutica e che ha portato con sé il primo clean sheet stagionale. Il gol intorno al 15' di Bonomi ha aperto le danze, ma si è dovuto attendere il quarto d'ora finale per esultare con i gol di Perina, ancora Bonomi, e Di Siena, che hanno meritatamente chiuso la disputa.

La squadra è parsa in costante crescita e, dalla vittoria in rimonta nel Derby in poi, ha cambiato passo e acquistato consapevolezza. Contro gli altoatesini, il Milan ha imposto il proprio gioco con autorità e sicurezza per tutti i novanta minuti, spingendo senza pause specialmente con i propri terzini - impiegati da ali aggiunte. Tanti i cross arrivati dagli esterni ma non sfruttati a dovere, in parte anche per merito della compattezza e dell'organizzazione della difesa ospite. Il poker finale ha reso sicuramente appagato Mister Lantignotti: "L'atteggiamento con cui hanno giocato i miei ragazzi mi lascia soddisfatto, abbiamo tenuto un baricentro alto e dobbiamo continuare così".

La fase difensiva attende nuovi test per dimostrarsi solida, ma l'attenzione dello staff è concentrata soprattutto sul cinismo sottoporta da migliorare. Mantenere in bilico alcune sfide nonostante le numerose chance a propria disposizione potrebbe infatti costare caro in altre occasioni. E anche contro il Südtirol il passivo poteva essere decisamente più largo, considerando anche i due legni colpiti. L'attacco segna - 27 le marcature in 8 gare stagionali - ma potrebbe essere più concreto. Così il Mister in merito: "Sottoporta non concretizziamo occasioni agevoli. Creiamo tantissime palle-gol ma sprechiamo tanto nella conclusione finale e questo ci porta a forzare alcune giocate".

La terza vittoria consecutiva ha aperto inoltre diversi scenari interessanti ai classe 2006 del Settore Giovanile rossonero, che al momento occupano la quarta posizione in classifica a quota 16 punti, con una gara in meno rispetto alle avversarie che li precedono. Un settimana di pausa attende ora la formazione rossonera, che potrà così lavorare per crescere e confermare i propri punti di forza. Prima il recupero infrasettimanale contro il Cagliari al PUMA House of Football, poi la trasferta sul campo del Como. Milan, le top news di oggi: Furlani nuovo AD. Leao MVP di ottobre.