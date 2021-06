UEFA, Segretario Generale: “Juve, Barça e Real escluse è possibile”

Il segretario generale della UEFA ha parlato delle sanzioni che potrebbero arrivare per i tre club nella Superlega. Le parole di Theodoridis.

Si continuano ad attendere le sanzioni della UEFA per i tre club che fanno ancora parte della Superlega. A tal riguardo, ha parlato il segretario generale Theodore Theodoridis, ai microfoni di Marca. Ecco le sue dichiarazioni: "L'esclusione dalla Champions è una possibilità. Se non rispettano le regole, possono essere esclusi. Dipende da loro. È giusto notare che la maggioranza dei club ha accettato le regole. Vorrei fare chiarezza, perché c'è stata un'errata interpretazione dei fatti. Ciò che succederà non sarà una decisione personale e non avrà niente a che vedere col Presidente della UEFA o il Comitato Esecutivo. Alla UEFA abbiamo una chiara separazione dei poteri, con l'esecutivo e la direzione da un lato e gli organi giuridici indipendenti dall'altro. Né io né il presidente possiamo influire sul lavoro degli organi giuridici. Prendono decisioni indipendenti. I tre club in questione sono fra i migliori al mondo, non speriamo nella loro esclusione. Detto questo, per la UEFA tutti i club sono uguali e difendiamo valori come il rispetto, il merito sportivo e l'uguaglianza di trattamento. Se hanno infranto le leggi, devono affrontarne le conseguenze".