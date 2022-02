Ucraina, il piano di rientro in Italia di De Zerbi e il suo staff | News

Roberto De Zerbi e il suo staff preparano il rientro in Italia: l'allenatore italiano si trova al momento all'Hotel Opera di Kiev

Sono ore drammatiche quelle che passano in Ucraina e, in particolare, a Kiev. Nella capitale è attualmente bloccato l'ex calciatore del MilanRoberto Zerbi, il quale, insieme al suo staff e parte della sua squadra, lo Shakthar Donetsk, si trova all'Hotel Opera. Secondo quanto riferisce Michele Criscitiello, direttore di 'Sportitalia', De Zerbi ed i suoi collaboratori stanno aspettando il via libera per raggiungere in auto Polonia o Romania. Una volta usciti dal confine ucraino, a quel punto farebbero una sosta di quattro giorni prima del ritorno in Italia. Milan, le top news di oggi: polemiche arbitrali, novità su Botman.