Tottenham-Milan, le curiosità di ‘acmilan.com’ | Champions League News

(fonte: acmilan.com) Una notte che mette in palio l'ingresso tra le prime otto squadre d'Europa. La posta in gioco di Tottenham-Milan, Ottavo di finale di ritorno della Champions League 2022/23, è altissima. Per la prima volta nella loro storia i rossoneri scenderanno in campo al Tottenham Hotspur Stadium; ci avviciniamo alla sfida, che vedrà il suo calcio d'inizio alle 21.00 di mercoledì 8 marzo, con alcune statistiche e curiosità:

TRADIZIONE AL RITORNO

Si riparte dall'1-0 di San Siro, deciso dal gol di Brahim Díaz. Nonostante il Milan abbia vinto soltanto una delle 21 trasferte inglesi in competizioni europee (l'1-0 contro il Manchester United nel febbraio 2005), i rossoneri possono fare affidamento sulla tradizione positiva: dopo avere vinto la gara d'andata di una sfida a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League, infatti, il Milan ha passato il turno in 18 confronti su 21. Il Tottenham, invece, si è qualificato in due delle ultime tre sfide europee in cui ha perso il match d'andata: Ajax nella Champions League 2018/19 e Paços de Ferreira nella Conference League 2021/22.

STRISCE E MOMENTI

Le due squadre vengono da un ko di misura in campionato (Wolverhampton e Fiorentina) e arrivano all'appuntamento europeo con, in più, la voglia di rilanciarsi. Il Milan vorrà dar seguito alla propria striscia di vittorie consecutive in Champions League: tre, il maggior numero - in singola stagione - dall'annata 2004/05 quando furono 5. Avvicinarsi a tale cifra, con una vittoria in terra londinese, significherebbe anche vincere entrambe le partite di una singola fase a eliminazione diretta della competizione per la prima volta dal doppio Derby contro l'Inter nei Quarti di finale 2004/05. Da parte sua, invece, il Tottenham (che negli scorsi giorni ha subito l'eliminazione dalla FA Cup) viene da quattro sconfitte negli ultimi sei match casalinghi a eliminazione diretta di Champions League, incluse le due partite più recenti: Ajax nel 2019 e Lipsia nel 2020.

CHI BEN COMINCIA

Il gol segnato all'andata da Brahim Díaz è stato il più rapido in casa rossonera, per una partita a eliminazione diretta di Champions League, da quello di Ronaldinho in Milan-Manchester United del 2010. Iniziare nel migliore dei modi la sfida del Tottenham Stadium potrebbe essere fondamentale, data l'abolizione della regola dei gol in trasferta: per cinque volte in sette partite di Champions la squadra di Conte ha subito il primo gol dell'incontro. Nelle due occasioni in cui questo non è avvenuto, però, il Tottenham ha mantenuto la porta inviolata (2-0 contro il Marsiglia e 0-0 con l'Eintracht Francoforte).

LA SFIDA DEI CENTRAVANTI

Nella serata londinese si riproporrà il duello dei due attaccanti tra Harry Kane e Olivier Giroud, una sfida ammirata anche nel corso dell'ultimo Mondiale in Qatar. Il numero 9 rossonero ha preso parte a sei gol (4 reti e 2 assist) nelle ultime sei presenze in Champions League, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra. In caso di gol contro il Tottenham, Giroud diventerebbe il secondo giocatore francese, dopo Thierry Henry, ad andare in rete almeno cinque volte in una singola edizione con tre squadre diverse, essendoci già riuscito con l'Arsenal nel 2015/16 e con il Chelsea nel 2020/21. Harry Kane, da parte sua, ha segnato solo un gol in questa stagione di Champions, dopo averne realizzati 20 nelle prime 24 presenze nel torneo; l'attaccante inglese ha segnato sei reti nelle ultime sei partite della competizione al Tottenham Hotspur Stadium.

