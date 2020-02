Tosca (assessore allo Sport): “San Siro? I club hanno capito le nostre ragioni”

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha riportato le dichiarazioni che Roberto Tasca, assessore allo Sport del Comune di Milano, ha rilasciato sulla questione San Siro.

“Abbiamo chiesto di pagare il diritto di superficie da subito – ha dichiarato – e le squadre hanno capito le nostre ragioni. Abbiamo trovato una corrispondenza di visioni, le squadre hanno capito il tema dei 100 milioni: il Comune ha un valore patrimoniale che è di 100 milioni per la proprietà del Meazza, che diventano 90 in caso di diritto di superficie, un valore che oggi noi dobbiamo trovare ripreso all’interno del piano economico e finanziario”. Per sapere tutte le novità sul nuovo San Siro, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android