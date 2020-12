Tonali, parole al miele sul Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sandro Tonali, premiato come miglior Under 21 italiano, ha parlato del trasferimento dal Brescia al Milan. Queste le dichiarazioni dopo la consegna del premio istituito da ‘Tuttosport’: “Quando vinci cambia tutto. Andare al Milan è stata una delle cose più belle che ho vissuto. Vincere con loro è una cosa ancora più bella, speriamo di continuare”. Clicca qui per leggere le sue dichiarazioni integrali >>>