Massimo Tecca elogia Calhanoglu

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Massimo Tecca ha parlato del Milan e ed in particolare del ritorno di Calhanoglu. Queste le sue parole: “L’unione di tante qualità messe insieme da un bravo allenatore come Pioli sono uno dei segreti del Milan. Importantissimo il rientro di Calhanoglu che è il direttore d’orchestra del Milan. Lo Spezia, tuttavia, non è un avversario semplice”.

