Tanti auguri a Roberto Antonelli che oggi compie 67 anni

MILAN NEWS – Oggi è il compleanno di un ex giocatore del Milan, Roberto Antonelli.

‘Dustin’ (soprannominato così per via della somiglianza con l’attore Dustin Hoffman) oggi compie 67 anni. È stato un giocatore del Milan dal 1977 al 1982. Ex centrocampista, Antonelli giocò in totale con la maglia del Diavolo 143 partite, segnando 32 gol. Nel suo palmares è da ricordare lo Scudetto della stella vinto nella stagione 1978/1979 con Nils Liedholm in panchina. Roberto, seguì il Milan anche in Serie B dopo la retrocessione per il calcio scommesse. Anche suo figlio Luca, è stato un calciatore del Milan, e attualmente gioca nell’Empoli.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓