Tacchinardi esalta Leao: “E’ lui l’ago della bilancia del Milan”

L'ex giocatore Alessio Tacchinardi, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan. Ecco cosa ha detto

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Tacchinardi si è soffermato su Rafael Leao, attaccante del Milan: "Mai come nelle ultime partite si è visto come sia decisivo uno come Leao. Se togli uno imprevedibile come Diaz, è lui l'ago della bilancia. Ha un motore che non c'entra niente con gli altri, sta peccando un po' ultimamente in continuità. Se riesce a metterla in tutte le partite, il Milan diventa una squadra che può far male sempre".Intanto sul calciomercato si pensa a un centrocampista molto interessante.