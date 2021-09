Svizzera-Italia 0-0, gli azzurri pareggiano ancora una volta

È appena terminata Svizzera-Italia, partita valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Ancora un pareggio per gli azzurri.

È terminato da pochi minuti il match Svizzera-Italia, valido per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. I campioni d'Europa, dopo aver dominato per larghi tratti della partita, non sono andati ancora una volta oltre il pareggio, esattamente come in occasione della prima giornata. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0. Nella ripresa gli azzurri non sono riusciti a sbloccare il match, nonostante tante occasioni e un calcio di rigore, fallito da Jorginho. Due punti in due partite per gli uomini di Roberto Mancini.