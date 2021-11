Svezia, nove anni fa la perla di Ibrahimovic in rovesciata contro l’Inghilterra

Attraverso un post su Twitter, la Svezia ha ricordato lo strepitoso gol di Zlatan Ibrahimovic contro l'Inghilterra di nove anni fa

Sono passati nove anni da quel grandioso gesto tecnico di Zlatan Ibrahimovic in occasione di un'amichevole tra Svezia e Inghilterra. Autore di quattro reti, l'attaccante svedese nei minuti finali della gara ha segnato uno strepitoso gol in rovesciata da 35 metri. La Svezia, attraverso un post su Twitter, ha ricordato questa perla del fuoriclasse del Milan.