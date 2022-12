SuperLega, duro colpo dalla Corte di Giustizia Europea: il punto

La SuperLega, molto probabilmente, non vedrà mai la luce. Per l'avvocatura UE, infatti, FIFA e UEFA hanno il coltello dalla parte del manico

Duro, forse durissimo colpo alla SuperLega . Infatti, con il suo parere, Athanasios Rantos , avvocato generale della Corte di Giustizia Europea , potrebbe aver messo, in via definitiva, i chiodi sulla bara di un torneo morto ancora prima di aver visto la luce.

SuperLega? Sì, ma UEFA e FIFA possono escludere le sue squadre dalle loro competizioni

"Le regole della FIFA e della UEFA che sottopongono a una autorizzazione preventiva qualunque nuova competizione calcistica sono compatibili con il diritto dell’Unione Europea”, ha sottolineato Rantos nella sua nota ufficiale. In sintesi, dunque, l'avvocato generale non ha vietato (anche perché non potrebbe farlo) l'istituzione della SuperLega.