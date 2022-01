Superlega: Juventus, Real Madrid e Barcellona pronte al rilancio nel 2022

Il 'Financial Times' riporta come la Superlega sia tutt'altro che morta: ecco l'idea di Juventus, Real Madrid e Barcellona

La Superlega non è morta. E' questa l'indiscrezione lanciata dal 'Financial Times' e riportata da 'Tuttosport', secondo il quale Real Madrid, Barcellona e Juventus non hanno mai abbandonato questa idea. Inoltre pare che si sia verificato un incontro ad agosto, pianificando un rilancio nel 2022. L'idea dei tre club sarebbe quella di ripensare la manifestazione dal punto di vista legale e organizzativo in maniera tale da evitare azioni da parte degli organismi che sovraintendono al calcio e per rendere il torneo più appetibile per i tifosi.