Superlega, Chiellini: “Vogliamo giocare quelle partite”

Chiellini, capitano della Juventus, torna a parlare della Superlega, progetto messo da parte e che avrebbe coinvolto anche il Milan.

Al momento la Superlega è stata messa da parte, ma non è detto che non possa tornare in auge a breve. Di questo è tornato a parlare Giorgio Chiellini, capitano classe 1984 della Juventus, che si è espresso in modo positivo. Ricordiamo che anche il Milan sarebbe tra i club coinvolti. Ecco dunque le parole di Chiellini sulla Superlega e non solo, ai microfoni di DAZN: "Col presidente ne parlo da qualche anno. Il futuro del calcio va sempre più verso una europeizzazione rispetto ai campionati nazionali. Un giocatore di livello della Juve vuole giocare quelle partite, con tutto il rispetto. Parlavo da tanti anni con il presidente di questa possibilità. Gli atleti del nostro livello ma anche i tifosi vogliono vedere sempre più partite di livello europeo. Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Istituzioni, club e giocatori devono incontrarsi per riformare il calendario e creare nuove competizioni per ridare slancio a questo sport, che rimane il più bello al mondo ma per me è migliorabile. Negli USA, che in questo sono maestri, hanno creato Superleghe in ogni sport".