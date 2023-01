Supercoppa Milan-Inter, ecco il match preview ufficiale

Poche ore al fischio d'inizio della Finale di Riyadh: ecco l'anteprima della partita tra Milan e Inter per la Supercoppa

Emiliano Guadagnoli

(fonte:acmilan.com) - A Riyadh - appuntamento alle ore 20.00 italiane - il Milan si prepara ad affrontare l'Inter nel secondo Derby di quest'annata dopo il 3-2 di inizio settembre, in una stracittadina che, oltre al solito prestigio, stavolta mette in palio una coppa da conquistare. La Finale di Supercoppa Italiana2022 vale infatti il primo trofeo stagionale, e i rossoneri, arrivati nella capitale araba nella notte di domenica 15 gennaio, vogliono riscattare le ultime uscite poco brillanti regalando una serata di festa ai propri tifosi. Avviciniamoci al fischio d'inizio del match del King Fahd Stadium con la nostra Match Preview.

QUI MILANELLO

Il Milan ha voglia di cambiare marcia dopo le recenti prove opache collezionate tra Serie A e Coppa Italia. Per farlo, Mister Pioli dovrebbe fare affidamento al classico 4-2-3-1 guidato dall'uomo Derby Giroud al centro dell'attacco. Rispetto all'ultima sfida di campionato, il gruppo rossonero riaccoglie inoltre Rebić e Tonali, quest'ultimo al rientro dalla squalifica. Il centrocampista italiano dovrebbe prendere il posto di Pobega rispetto all'11 titolare di Lecce, mentre nel reparto arretrato è ballottaggio aperto tra Kalulu e Kjær per una maglia al fianco di Tomori. Attese poche novità negli altri ruoli: Saelemaekers è in vantaggio su Messias per un posto sulla corsia di destra, con Brahim e Leão ad occupare le altre due posizioni sulla trequarti.

"È una partita importante che mette in palio un trofeo" - le dichiarazioni alla vigilia di Mister Stefano Pioli. "Contro l'Inter nelle ultime stagioni sono sempre state sfide intense, energiche. Loro sono un'avversaria forte che ci ha sempre creato difficoltà anche nelle partite che abbiamo vinto. Dovremo mettere in campo la migliore prestazione possibile". Il capitano Davide Calabria ha aggiunto: "Giocare una Finale da capitano è una grande cosa, ma vincerla è un altro conto, dobbiamo dare tutto per vincere questa partita".

QUI INTER

I nerazzurri di Inzaghi hanno raccolto tre vittorie e un pari - considerando tutte le competizioni - in questo inizio di annata e, nell'ultimo turno, hanno superato di misura l'Hellas Verona a San Siro. Davanti ad Onana, il 3-5-2 di casa Inter dovrebbe proporre nuovamente Acerbi al centro della difesa, mentre sulle corsie laterali sono favoriti Darmian - in ballottaggio con Dumfries - e Dimarco, con Gosens pronto a subentrare. Convocati per la Finale di Riyadh anche Romelu Lukaku e Marcelo Brozović, il cui impiego resta però in dubbio. Mkhitaryan è l'indiziato numero uno a sostituire il croato nel trio di centrocampo, che recupera anche la presenza di Barella, mentre la coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Džeko e Lautaro Martínez.

"Conosciamo l'importanza della partita, è un Derby e una finale per questo ha un'importanza ancora maggiore" - le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa. "È il primo trofeo stagionale e vogliamo fare una grande gara, il Milan ha grandi qualità, è una formazione evoluta che sta facendo un buon percorso in campionato. Le finali sono partite a sé, bisognerà giocarla nel migliore dei modi non commettendo errori, giocando con corsa, determinazione, concentrazione e intensità".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Inter verrà trasmessa in Italia da Mediaset su Canale 5, e in streaming su Sportmediaset e Mediaset Infinity, alle 20.00. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il pre-partita di Milan TV, disponibile in abbonamento su Sky (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta si aprirà alle 18.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 19.55 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo, Garrincha e tanti ospiti. Da non perdere la copertura su Twitter, Instagram, Facebook, acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SUPERCOPPA ITALIANA

Sarà Fabio Maresca a dirigere la sfida del King Fahd Stadium. Il 41enne fischietto di Napoli arbitrerà la sua prima Finale di Supercoppa Italiana in carriera. La sfida di Riyadh sarà la numero 13 con il Milan protagonista per l'esperto direttore di gara, l'ultimo precedente risale alla trasferta di Bergamo del 21 agosto 2022, terminata 1-1. A completare la squadra arbitrale gli assistenti Alassio e Baccini, Chiffi il quarto uomo designato. Di Paolo al VAR, assistito da Abisso. Dove vedere Milan-Inter in tv o diretta streaming: Rai o Mediaset? >>>