Supercoppa Milan-Inter, due possibili stadi e orari per il match

Milan-Inter di Supercoppa Italiana si disputerà a Riyadh, in Arabia Saudita il 18 gennaio 2023. Spuntano due possibili soluzioni per stadio e orario del match. Come riportato dal Corriere dello Sport, le scelte per la sede sono il King Fahd International Stadium (67.000 posti) e il King Saud University Stadium (22.000 posti). Mediaset, invece, che detiene i diritti televisivi del match, punta a far disputare il match per le 21:00. La differenza di fuso, però, spinge ad una soluzione anticipata, non dopo le 20:00. Il Main Sponsor del trofeo sarà EA Sports. MERCATO MILAN E TOP NEWS – Le parole di Radu su Bologna-Inter, presto il rinnovo di Ibrahimovic >>>