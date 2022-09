Supercoppa, maxi offerta dall’Arabia: 138 mln per 6 anni e Final Four

Dall'Arabia Saudita arriva una maxi offerta per rivoluzionare l'attuale format previsto per la Supercoppa Italiana.

Aria di rivoluzione in merito al nuovo format che potrebbe riguardare la Supercoppa Italiana . I milioni provenienti dall'Arabia Saudita tentano la Lega Serie A.

Non più una finale secca, bensì una Final Four: questo quello che potrebbe essere il futuro della Supercoppa Italiana secondo quanto rivelato da Milano Finanza. Sempre secondo l'autorevole testata, l'offerta proveniente dall'Arabia Saudita sarebbe di 138 milioni di euro per un accordo della durata di 6 anni.