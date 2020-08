Sulley Muntari compie 36 anni: auguri all’ex centrocampista del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Compie oggi 36 anni Sulley Muntari.

L’ex centrocampista fra le altre anche del Milan, che attualmente è svincolato, nel corso della sua carriera ha vestito la maglia del Diavolo per 3 anni e mezzo (da gennaio 2012 a giugno 2015). In totale, per Muntari sono state 83 le presenze con la maglia del Milan. A livello personale invece, Muntari ha messo a segno 13 gol. I suoi maggiori successi sono legati però all’Inter, con cui nella stagione 2009/2010 ha conquistato anche la Champions League.

