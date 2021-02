Suazo: “Milan? Non dormivo la notte, volevo l’Inter. Sul derby…”

Milan-Inter, le parole di Suazo

David Suazo, ex attaccante dell’Inter, ha raccontato il noto retroscena di mercato sul Milan. Poi ecco il suo pensiero sul derby di oggi ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Io avevo fatto tutte le visite mediche con l’Inter, ero praticamente già vestito di nerazzurro. Un giorno prima della firma mi chiama Cellino, a mezzanotte, dicendomi che ero stato venduto al Milan. Non potevo dormire, come facevo? Aspettavo il mio procuratore, Giovanni Branchini, che non era nel mio paese. L’ho cercato tutta la notte. Poi mi ha telefonato Mancini, mi ha rassicurato e non ho cambiato idea. Era la mia volontà”.

Un pronostico per questo derby?

“Io spero vada bene per l’Inter, il vantaggio è avere due risultati su tre. Vincere o pareggiare va bene, così puoi ampliare ulteriormente il vantaggio. Penso che la squadra e il mister ci credano”.

Ecco i convocati di Stefano Pioli: l’elenco completo con due novità >>>