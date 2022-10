Sportivi italiani con valore mediatico più alto: presente anche Florenzi

Secondo quanto riferisce Max Sardella, Influencer Sport Marketing Manager, Alessandro Florenzi fa parte della classifica stilata da Nielsen degli sportivi italiani con il valore mediatico più alto. Secondo Nielsen, il punteggio è affidato all'engagement rate - tasso di coinvolgimento - che viene quantificato dividendo il gradimento complessivo verso il contenuto prodotto per il numero di follower totali dell'atleta in questione, moltiplicato per 100. Ecco, di seguito, il post pubblicato su Instagram da Sardella con la classifica completa. Milan, le top news di oggi: ultime verso il Chelsea. Michel in esclusiva.