Spal-Lecce 1-3, Colombo ancora in gol: è il sesto stagionale / News

Continua la stagione positiva di Lorenzo Colombo. L'attaccante del Milan, in prestito secco alla Spal, ha segnato il gol del momentaneo 1-1 all'interno della partita poi persa 3-1 contro il Lecce. Per il classe 2002 si tratta del sesto gol nel campionato cadetto in quindici presenze.