Soriano: “Gambe appesantite, ma col Milan si fa sul serio”

MILAN NEWS – Se i rossoneri devono rimanere concentrati sul match di Europa League contro lo Shamrock Rovers, per il Bologna il prossimo impegno sarà proprio quello contro il Milan a San Siro nella prima giornata di campionato, a cui manca una settimana esatta. Intervistato dal canale tematico rossoblù, Roberto Soriano si è soffermato sulla condizione fisica della squadra dopo le amichevoli.

Ecco le sue parole: “Dopo il ritiro si hanno le gambe un po’ pesanti, è normale. La partita contro la Virtus Entella ne è stata una prova, dalla prossima settimana si inizia a fare sul serio. Vogliamo arrivare bene al match di San Siro – dichiara Soriano -. Giocheremo come sempre per vincere secondo la filosofia del mister e lo dobbiamo anche ai nostri tifosi che non ci potranno essere”.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>