Il grido di Shevchenko: “Vogliamo la pace, la guerra non è necessaria”

Il messaggio pubblicato da Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, sui social in merito a quanto sta accadendo in Ucraina

Un messaggio straziante quello pubblicato da Andriy Shevchenko sui social. Sono ore difficile per l'Ucraina e gli ucraini, in quanto stanno subendo le avanzate della Russia nel territorio. A tal proposito, l'ex attaccante del Milan ha commentato così sul suo profilo Instagram il tragico momento che sta attraversando la sua patria: "Nelle prime ore di oggi la Russia ha iniziato una guerra su vasta scala. La mia gente e la mia famiglia sono in pericolo. L'Ucraina e il suo popolo vogliono la pace e l'integrità territoriale. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e di chiedere al governo russo di fermare la loro aggressione e violazione del diritto internazionale. Vogliamo solo la pace. La guerra non è necessaria. La guerra non è la risposta".