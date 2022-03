Serie A, Serafini: “Lo scudetto può perderlo solo il Milan, ma…”

Il giornalista Luca Serafini, ai microfoni di Milan TV, ha parlato del momento che sta attraversando la squadra di Pioli

Il Milan, dopo la vittoria contro l'Empoli, è padrone del proprio destino. L'Inter, infatti, anche se vincesse la gara da recuperare contro il Bologna, sarebbe dietro in classifica. Ovviamente per mantenere la testa della classifica bisogna vincerle tutte, a patto che le altre facciano altrettanto. Il giornalista Luca Serafini si è soffermato su questo aspetto ai microfoni di Milan TV: "Adesso, dopo tanto tempo, possiamo dire che lo scudetto può perderlo solo il Milan. Tutto questo, però, non deve diventare un'angoscia. Il calendario dipende da noi e d'ora in avanti siamo superiori tecnicamente ad ogni avversario perché siamo davanti. Restiamo positivi e fiduciosi". Intanto sul calciomercato si pensa a un centrocampista molto interessante.