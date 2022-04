Serie A, quanto vale lo scudetto? I premi della Lega e della UEFA | News

Il Milan, così come l'Inter, è in lotta per vincere lo scudetto. Ma quanto vale in termini economici chiudere al primo posto in Serie A?

Enrico Ianuario

A quattro giornate dalla fine del campionato, il Milan è al primo posto in Serie A. I rossoneri, complice la sconfitta dell'Inter nel recupero contro il Bologna, sono distanti due punti proprio dai nerazzurri secondi in classifica. Qualora la squadra di Stefano Pioli dovesse chiudere il torneo da capolista, il Diavolo metterebbe in bacheca il 19esimo scudetto. Ma quanto vale, in termini economici, terminare il campionato al primo posto?

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', chi vince lo scudetto incasserà 33.4 milioni di euro. Di questi, 10 arrivano dalla UEFA. Chi arriverà secondo in classifica, invece, incasserà 26.6 milioni (di cui 7.5 dalla UEFA). Oltre ai premi della UEFA, bisognerà aggiungere anche ulteriori premi relativi ai diritti tv, vittorie, pareggi e anche i passaggi dei turni.

Qualora il Milan dovesse chiudere al primo posto il campionato di Serie A, i rossoneri incasserebbero ben 33.4 milioni di euro. Milan, le top news di oggi: Frey in esclusiva, parla Olivier Giroud.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI