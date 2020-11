Serie A, Roma: Kumbulla positivo al Covid-19 / News

Serie A, altro positivo per la Roma: Kumbulla

ULTIME NOTIZIE ROMA NEWS – Dopo Edin Dzeko, Federico Fazio, Davide Santon e Lorenzo Pellegrini, la Roma conta un altro caso di positività: Marash Kumbulla. Il difensore, come ha rassicurato su Instagram, sta bene ed è asintomatico. Ecco le sue parole: “Dall’ultimo tampone effettuato sono risultato positivo al Covid-19, ma per fortuna sto bene e non ho sintomi. Nessuno può dirsi totalmente al riparo da questo virus, vorrei quindi sensibilizzare tutti voi ad evitare comportamenti che potrebbero mettere in pericolo la vostra salute e quella degli altri”.

