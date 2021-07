Serie A, i club vogliono incontrare Draghi: no agli stadi al 25%

Dopo l'assemblea di ieri, i club di Serie A vogliono incontrare il premier Draghi per la questione pubblico negli stadi.

Ieri si è svolta l'assemblea di Lega Serie A e i club, secondo quanto riferisce il Giornale, sono intenzionati a incontrare il premier Mario Draghi. La volontà è spiegare al Presidente del Consiglio la pesante ricaduta della pandemia sui bilanci e sulle entrate di tutte le squadre. Inoltre, le società sono compatte in merito al necessario ritorno dei tifosi negli stadi. Secco no alla decisione di aprire le porte con capienza al 25%: i club vogliono apertura totale per i vaccinati o comunque per i possessori del Green Pass che certifica un tampone negativo o un Covid già superato. Nei prossimi giorni sono attese novità.