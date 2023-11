Serie A, dalla prossima stagione big match garantiti in due fasce orarie

Sono ore calde per la questione dei diritti tv della Serie A . Nei giorni scorsi i club si sono riuniti per votare l'assegnazione in Italia e all'estero.

Il nuovo ciclo sembrerebbe aver portato novità. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport dalla prossima stagione e per il prossimo ciclo quinquennale che va dal 2024 al 2029, saranno garantite quattro partite agli slot orari delle 12:30 e delle 15:00 nello specifico, saranno due per fascia oraria che verranno spalmate su tutta la stagione sportiva e non saranno trasmesse, per ovvie ragioni, in contemporanea. Decisione che riguarda da vicino società, reti trasmittenti e tifosi.